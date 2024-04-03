Зеленський: Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 000. Нам не потрібно набирати 500 000
Президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб, а Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше. Про це він повідомив на брифінгу із президентом Фінляндії Александром Стуббом.
За його словами, росіяни планують набрати 300 000 додаткових військових на початок літа.
Він зазначив, що в цей період українській армії "не потрібно півмільйона людей".
"Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати. Півмільйона нам не потрібно", – заявив Зеленський.
Глава держави подякував головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за аудит в армії.
"Це важливо, що він знайшов сили всередині ЗСУ та відповідну кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті", – резюмував президент.
- 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, що знижує вік призову з 27 до 25 років. Документ чекав на підписання майже 10 місяців.
- Також Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.
- Крім того, президент підписав закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.
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