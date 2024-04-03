Зеленський: Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 000. Нам не потрібно набирати 500 000

Зеленський заявив, що Сирський провів аудит в армії і знайшов "відповідну кількість тих, хто не був на фронті"

Володимир Зеленський (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб, а Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше. Про це він повідомив на брифінгу із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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За його словами, росіяни планують набрати 300 000 додаткових військових на початок літа.

Він зазначив, що в цей період українській армії "не потрібно півмільйона людей".

"Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати. Півмільйона нам не потрібно", – заявив Зеленський.

Глава держави подякував головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за аудит в армії.

"Це важливо, що він знайшов сили всередині ЗСУ та відповідну кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті", – резюмував президент.

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, що знижує вік призову з 27 до 25 років. Документ чекав на підписання майже 10 місяців.

Також Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.

Крім того, президент підписав закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.

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