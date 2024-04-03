Зеленский: Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 000. Нам не нужно призывать 500 000

Зеленский заявил, что Сырский провел аудит в армии и нашел "соответствующее количество, тех кто не был на фронте"

Владимир Зеленский (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 000 человек, а Украина не нуждается в призыве 500 000 бойцов, как это обсуждалось ранее. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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По его словам, россияне планируют набрать 300 000 дополнительных военных к началу лета.

Он отметил, что в этот период украинской армии "не нужно полмиллиона человек".

"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать. Полмиллиона нам не нужно", — заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского за аудит в армии.

"Это важно, что он нашел силы внутри ВСУ и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте", — резюмировал президент.

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет. Документ ожидал подписания почти 10 месяцев.

Также Зеленский подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных.

Кроме того, президент подписал закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинский осмотр.

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