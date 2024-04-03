Зеленский: Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 000. Нам не нужно призывать 500 000
Президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 000 человек, а Украина не нуждается в призыве 500 000 бойцов, как это обсуждалось ранее. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом.
По его словам, россияне планируют набрать 300 000 дополнительных военных к началу лета.
Он отметил, что в этот период украинской армии "не нужно полмиллиона человек".
"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать. Полмиллиона нам не нужно", — заявил Зеленский.
Глава государства поблагодарил главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского за аудит в армии.
"Это важно, что он нашел силы внутри ВСУ и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте", — резюмировал президент.
- 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет. Документ ожидал подписания почти 10 месяцев.
- Также Зеленский подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных.
- Кроме того, президент подписал закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинский осмотр.
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