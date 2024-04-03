Генсека НАТО спросили об угрозе нового наступления РФ. Ответ: Постоянно наращивают мощь

Столтенберг заявил, что Россия готова заплатить "очень высокую" цену за незначительные приобретения на фронте

Йенс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия постоянно наращивает военную мощь, а также готова жертвовать большим количеством людей и вооружений за незначительные продвижения на фронте. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, комментируя угрозу нового наступления оккупантов.

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По его словам, россияне все время получают значительное количество боеприпасов и вооружений от Северной Кореи и Ирана, а Москве удалось поставить экономику на военные рельсы.

"Мы видим, как Россия готова заплатить очень высокую цену с точки зрения людей и материалов за незначительную выгоду на украинском поле боя, практически не уважая человеческие жизни. Это, конечно же, причина того, почему ситуация на линии фронта настолько сложна", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники по НАТО должны делать больше для поддержки Украины, которая нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и артиллерии.

"Устойчивость нашей поддержки в решении именно того, что мы видим со стороны России, а именно наращивания военной мощи в течение длительного времени", — заявил чиновник.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

1 апреля начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодня нет угрозы наступления российской армии на Киев с севера.

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