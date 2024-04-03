Генсека НАТО спросили об угрозе нового наступления РФ. Ответ: Постоянно наращивают мощь
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия постоянно наращивает военную мощь, а также готова жертвовать большим количеством людей и вооружений за незначительные продвижения на фронте. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, комментируя угрозу нового наступления оккупантов.
По его словам, россияне все время получают значительное количество боеприпасов и вооружений от Северной Кореи и Ирана, а Москве удалось поставить экономику на военные рельсы.
"Мы видим, как Россия готова заплатить очень высокую цену с точки зрения людей и материалов за незначительную выгоду на украинском поле боя, практически не уважая человеческие жизни. Это, конечно же, причина того, почему ситуация на линии фронта настолько сложна", — сказал Столтенберг.
Он отметил, что союзники по НАТО должны делать больше для поддержки Украины, которая нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и артиллерии.
"Устойчивость нашей поддержки в решении именно того, что мы видим со стороны России, а именно наращивания военной мощи в течение длительного времени", — заявил чиновник.
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