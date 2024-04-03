Генсека НАТО спитали про загрозу нового наступу Росії. Відповідь: Постійно нарощують міць
Єнс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія постійно нарощує військову міць, а також готова жертвувати великою кількістю людей та озброєнь за незначні просування на фронті. Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі, коментуючи загрозу нового наступу окупантів.

За його словами, росіяни постійно отримують значну кількість боєприпасів та озброєнь від Північної Кореї та Ірану, а Москві вдалося поставити економіку на військові рейки.

"Ми бачимо, як Росія готова заплатити дуже високу ціну з погляду людей і матеріалів за незначну вигоду на українському полі бою, практично не поважаючи людські життя. Це, звичайно ж, причина того, чому ситуація на лінії фронту настільки складна", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що союзники з НАТО мають робити більше для підтримки України, яка потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони та артилерії.

"Стійкість нашої підтримки у вирішенні саме того, що ми бачимо з боку Росії, а саме нарощування військової могутності протягом тривалого часу", – заявив чиновник.

  • 22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.
  • Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".
  • 1 квітня начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогодні немає загрози наступу російської армії на Київ із півночі.

Читайте також: "Буде спроба прориву". Росія починає призов 150 000 строковиків. Що це означає

війнаНАТОвійськова допомогавтратинаступЄнс Столтенберг