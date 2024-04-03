Генсека НАТО спитали про загрозу нового наступу Росії. Відповідь: Постійно нарощують міць

Столтенберг заявив, що Росія готова заплатити "дуже високу" ціну за незначні здобутки на фронті

Єнс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія постійно нарощує військову міць, а також готова жертвувати великою кількістю людей та озброєнь за незначні просування на фронті. Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі, коментуючи загрозу нового наступу окупантів.

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За його словами, росіяни постійно отримують значну кількість боєприпасів та озброєнь від Північної Кореї та Ірану, а Москві вдалося поставити економіку на військові рейки.

"Ми бачимо, як Росія готова заплатити дуже високу ціну з погляду людей і матеріалів за незначну вигоду на українському полі бою, практично не поважаючи людські життя. Це, звичайно ж, причина того, чому ситуація на лінії фронту настільки складна", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що союзники з НАТО мають робити більше для підтримки України, яка потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони та артилерії.

"Стійкість нашої підтримки у вирішенні саме того, що ми бачимо з боку Росії, а саме нарощування військової могутності протягом тривалого часу", – заявив чиновник.

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

1 квітня начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогодні немає загрози наступу російської армії на Київ із півночі.

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