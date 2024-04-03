Генсека НАТО спитали про загрозу нового наступу Росії. Відповідь: Постійно нарощують міць
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія постійно нарощує військову міць, а також готова жертвувати великою кількістю людей та озброєнь за незначні просування на фронті. Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі, коментуючи загрозу нового наступу окупантів.
За його словами, росіяни постійно отримують значну кількість боєприпасів та озброєнь від Північної Кореї та Ірану, а Москві вдалося поставити економіку на військові рейки.
"Ми бачимо, як Росія готова заплатити дуже високу ціну з погляду людей і матеріалів за незначну вигоду на українському полі бою, практично не поважаючи людські життя. Це, звичайно ж, причина того, чому ситуація на лінії фронту настільки складна", – сказав Столтенберг.
Він зазначив, що союзники з НАТО мають робити більше для підтримки України, яка потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони та артилерії.
"Стійкість нашої підтримки у вирішенні саме того, що ми бачимо з боку Росії, а саме нарощування військової могутності протягом тривалого часу", – заявив чиновник.
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