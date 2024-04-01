Макрон говорив про загрозу наступу на Київ. Буданов: Не бачимо такого, це припущення
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогодні немає загрози наступу російської армії на Київ із півночі. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.
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За його словами, на території Білорусі жодних загроз наразі немає.
"І ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з'явилися найближчим часом", – сказав Буданов.
Він зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон зробив припущення, коли говорив про можливий прорив росіян до Києва чи Одеси.
"Допущень може бути дуже багато. Знаєте, у припущеннях ми теж можемо зараз зайти до Москви. Але ж цього за фактом немає", – заявив розвідник.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".
- У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.
- До вечора у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.
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