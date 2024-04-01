Макрон говорил об угрозе наступления на Киев. Буданов: Не видим такого, это предположения

Буданов заявил, что в предположениях и украинская армия может дойти до Москвы

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день нет угрозы наступления российской армии на Киев с севера. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на территории Беларуси никаких угроз на данный момент нет.

"И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", — сказал Буданов.

Он отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сделал предположение, когда говорил о возможном прорыве россиян на Киев или Одессу.

"Допущений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет", — заявил разведчик.

На LIGA.net вышел обширный текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

Читайте также: В Одессу за минуту. ВСУ назвали время подлета ракеты "Циркон", которой РФ бьет по Украине