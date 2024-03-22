Росія створює угруповання в понад 100 000 осіб. Генерал: Не виключений новий наступ влітку

Олександр Павлюк (Фото: ЗСУ)

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання в більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, це угруповання формується не обов'язково для наступу, а для поповнення поточних втрат.

"Але така ймовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для наступальних операцій на одному із напрямків. Це умовні прогнози", – сказав Павлюк.

Він зазначив, що Сили оборони зроблять усе можливе, аби завдати противнику максимальних втрат і не дати ввести в бій нові сили.

"Але готуємось до будь-якого розвитку ситуації", – заявив генерал.

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