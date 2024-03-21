Легіон Свобода Росії пояснив військовий сенс своєї операції: Зірвали новий наступ Росії

Барановський заявив, що російська армія планувала провести новий наступ до інавгурації Путіна

Олексій Барановський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У Легіоні Свобода Росії заявили, що операція російських повстанців у Бєлгородській та Курській областях РФ допомогла Силам оборони стабілізувати фронт. Про це на пресконференції повідомив представник підрозділу Олексій Барановський, передає кореспондент LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, російська армія планувала провести новий наступ до "виборів" та інавгурації диктатора Володимира Путіна.

"Наша операція зірвала ці плани. У військовому сенсі вони були змушені перекидати значні сили з-під Куп'янська для утримання Бєлгородської та Курської областей. Фактично ми зірвали плани наступу армії Росії", – сказав Барановський.

Він зазначив, що росіяни безповоротно втратили 651 особу, ще 908 отримали поранення, 37 окупантів потрапили в полон, знищено 121 одиницю техніки, ще 50 виведено з ладу.

"Ми відволікли на себе тактичну авіацію, вона завдала понад 320 авіаударів, всі бомби прилетіли на територію Росії. Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ділянки, де очікувалася масована атака Росії", – заявив представник ЛСР.

Читайте також: ГУР: Росія навмисно розганяє про новий наступ на півночі, ситуацію відслідковуємо