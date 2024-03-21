Легіон Свобода Росії пояснив військовий сенс своєї операції: Зірвали новий наступ Росії
У Легіоні Свобода Росії заявили, що операція російських повстанців у Бєлгородській та Курській областях РФ допомогла Силам оборони стабілізувати фронт. Про це на пресконференції повідомив представник підрозділу Олексій Барановський, передає кореспондент LIGA.net.
За його словами, російська армія планувала провести новий наступ до "виборів" та інавгурації диктатора Володимира Путіна.
"Наша операція зірвала ці плани. У військовому сенсі вони були змушені перекидати значні сили з-під Куп'янська для утримання Бєлгородської та Курської областей. Фактично ми зірвали плани наступу армії Росії", – сказав Барановський.
Він зазначив, що росіяни безповоротно втратили 651 особу, ще 908 отримали поранення, 37 окупантів потрапили в полон, знищено 121 одиницю техніки, ще 50 виведено з ладу.
"Ми відволікли на себе тактичну авіацію, вона завдала понад 320 авіаударів, всі бомби прилетіли на територію Росії. Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ділянки, де очікувалася масована атака Росії", – заявив представник ЛСР.
- З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних чинному режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник ГУР Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо залишилася мужність".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнили від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.
- 18 березня російські добровольчі підрозділи знищили систему радіоелектронної боротьби "Житель" збройних сил загарбників у Бєлгородській області.
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