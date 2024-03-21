Легион Свобода России объяснил военный смысл своей операции: Сорвали новое наступление РФ

Алексей Барановский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Легионе Свобода России заявили, что операция российских повстанцев в Белгородской и Курской областях РФ помогла Силам обороны стабилизировать фронт. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель подразделения Алексей Барановский, передает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российская армия планировала провести новое наступление к "выборам" и инаугурации диктатора Владимира Путина.

"Наша операция сорвала эти планы. В военном смысле они были вынуждены перебрасывать значительные силы из-под Купянска для удержания Белгородской и Курской областей. Фактически мы сорвали планы наступления армии России", — сказал Барановский.

Он отметил, что россияне безвозвратно потеряли 651 человека, еще 908 получили ранения, 37 оккупантов попали в плен, уничтожено 121 единицу техники, еще 50 выведено из строя.

"Мы отвлекли на себя тактическую авиацию, она нанесла более 320 авиаударов, все бомбы прилетели на территорию России. Благодаря нашей операции ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть участки, где ожидалась массированная атака России", — заявил представитель ЛСР.

Читайте также: ГУР: Россия намеренно разгоняет о новом наступлении на севере, ситуацию отслеживаем