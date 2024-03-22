Россия создает группировку более 100 000 человек. Генерал: Не исключено новое наступление
Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку в более 100 000 человек для возможного наступления. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, эта группировка формируется не обязательно для наступления, а для пополнения текущих потерь.
"Но такая вероятность есть, что на начало лета они могут иметь определенные силы для наступательных операций на одном из направлений. Это условные прогнозы", — сказал Павлюк.
Он отметил, что Силы обороны сделают все возможное, чтобы нанести противнику максимальные потери и не дать ввести в бой новые силы.
"Но готовимся к любому развитию ситуации", — заявил генерал.
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