Россия создает группировку более 100 000 человек. Генерал: Не исключено новое наступление

Павлюк заявил, что Силы обороны сделают все возможное, чтобы сорвать планы оккупантов

Александр Павлюк (Фото: ВСУ)

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку в более 100 000 человек для возможного наступления. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, эта группировка формируется не обязательно для наступления, а для пополнения текущих потерь.

"Но такая вероятность есть, что на начало лета они могут иметь определенные силы для наступательных операций на одном из направлений. Это условные прогнозы", — сказал Павлюк.

Он отметил, что Силы обороны сделают все возможное, чтобы нанести противнику максимальные потери и не дать ввести в бой новые силы.

"Но готовимся к любому развитию ситуации", — заявил генерал.

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