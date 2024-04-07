Зеленський: Готуємо відповідь Росії за удари по Харкову

Президент України заявив, що СБУ і ГУР готують для Росії "дуже конкретну і справедливу" відповідь за терор східних міст

Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збирається відповісти Росії на удари по Харкову та інших східних містах.

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"[Провів розмову] з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", – йдеться у соцмережах президента.

Він також провів розмову з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським щодо ситуації на фронті, а з міністром оборони Рустемом Умєровим – щодо ситуації з боєприпасами.

"Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", – сказав Зеленський.