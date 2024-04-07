Зеленський: Готуємо відповідь Росії за удари по Харкову
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збирається відповісти Росії на удари по Харкову та інших східних містах.
"[Провів розмову] з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", – йдеться у соцмережах президента.
Він також провів розмову з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським щодо ситуації на фронті, а з міністром оборони Рустемом Умєровим – щодо ситуації з боєприпасами.
"Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", – сказав Зеленський.
- Росія останні часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.
- 5 квітня в інтерв'ю Politico очільник президентського Офісу заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні.
- Наступного дня в Офісі прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.