Зеленский: Готовим ответ России за удары по Харькову
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается ответить России на удары по Харькову и другим восточным городам.
"[Провел разговор] с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины. Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый", — говорится в соцсетях президента.
Он также провел разговор с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским о ситуации на фронте, а с министром обороны Рустемом Умеровым – о ситуации с боеприпасами.
"Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства", — сказал Зеленский.
- Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
- 5 апреля в интервью Politico глава президентского Офиса заявил, что Россия готовится к большому наступлению и поэтому наносит удары по Украине последние три недели.
- На следующий день в Офисе прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.