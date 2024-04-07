Зеленский: Готовим ответ России за удары по Харькову

Президент Украины заявил, что СБУ и ГУР готовят для России "очень конкретный и справедливый" ответ за террор восточных городов

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается ответить России на удары по Харькову и другим восточным городам.

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"[Провел разговор] с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины. Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый", — говорится в соцсетях президента.

Он также провел разговор с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским о ситуации на фронте, а с министром обороны Рустемом Умеровым – о ситуации с боеприпасами.

"Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства", — сказал Зеленский.