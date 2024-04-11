В Украине объявлена воздушная тревога – РФ бьет ракетами: в Харькове проблемы со светом

По всей Украине была объявлена воздушная тревога в ночь на 11 апреля

Харьков (Фото: Telegram)

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения. В Харькове гремели взрывы – известно о проблемах с энергоснабжением в городе. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины и городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Ночью был зафиксирован вылет девяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Около 04:00 самолеты запустили крылатые ракеты в направлении Украины – в стране была объявлена масштабная воздушная тревога.

Впоследствии в Харькове и области прогремело как минимум десять взрывов. В городе зафиксированы перебои со светом.

В результате российских ударов в Харькове ближайшие часы метро не будет работать, сообщил городской голова Игорь Терехов. Он призвал горожан выстраивать маршрут с учетом проблем с подземкой.

Сейчас большинство ракет пролетают над западными областями страны.

Около 05:43 с российского аэродрома "Саваслейка" вылетели борта МиГ-31К – позже были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал".

В 05:57 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о работе сил противовоздушной обороны.

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