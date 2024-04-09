Россия ударила КАБами по центру Харькова, пострадали три человека

Днем 9 апреля в Харькове прогремели взрывы, российские оккупанты нанесли удары с воздуха

Игорь Терехов (Иллюстративное фото)

Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы, городской голова Игорь Терехов заявил о двух попаданиях по центральной части города.

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14:53. Воздушные силы предупредили об угрозе пусков управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской области.

14:57. Суспильне сообщило о взрывах в городе.

"Два прилета по центральной части города. Предварительно – УАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Терехов.

ДОПОЛНЕНО в 15:24. В результате ударов оккупантов по Харькову предварительно два человека получили ранения, заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В то же время Терехов заявил о трех пострадавших.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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