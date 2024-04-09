Россия ударила КАБами по центру Харькова, пострадали три человека
Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы, городской голова Игорь Терехов заявил о двух попаданиях по центральной части города.
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14:53. Воздушные силы предупредили об угрозе пусков управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской области.
14:57. Суспильне сообщило о взрывах в городе.
"Два прилета по центральной части города. Предварительно – УАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Терехов.
ДОПОЛНЕНО в 15:24. В результате ударов оккупантов по Харькову предварительно два человека получили ранения, заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В то же время Терехов заявил о трех пострадавших.
- Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
- 5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.
- На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.
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