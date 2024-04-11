Кулеба: Надеемся поскорее получить семь батарей Patriot. Чувствую, что бьюсь об стену

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина надеется получить как можно быстрее от партнеров и союзников минимум семь батарей Patriot для усиления своей обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post.

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Кулеба рассказал, что его команда идентифицировала более 100 доступных Patriot – некоторые соседние страны имеют более одной батареи, охраняющей порт или аэродром.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно 25, чтобы создать полный воздушный щит над Украиной. Украинские власти рассматривают даже возможность займа для систем Patriot.

Глава МИД выразил разочарование в вопросе отсутствия быстрого реагирования союзников и подчеркнул необходимость привлечения всех возможных ресурсов для защиты Украины от агрессии.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется удариться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", – акцентировал министр иностранных дел.

Дипломат поблагодарил Вашингтон за поставленное оружие, но сказал: "Вы искренне верите, что вся армия США не имеет ни одной запасной батареи Patriot, которая не стоит на боевом дежурстве, и которую нельзя передать Украине? Я нет".

Кулеба отметил, что сейчас проблема заключается в том, что "люди просто привыкли к тому, что война идет где-то там".

"Ощущение того, что нужны чрезвычайные решения на регулярной основе, чтобы завершить эту войну победой Украины, исчезло", – подытожил дипломат.

10 апреля высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС делает недостаточно для защиты Украины от российских попыток уничтожить города ракетами и управляемыми бомбами, поэтому должен срочно предоставить стране больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов. В частности, потому, что в европейской армии есть около 100 батарей Patriot.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города.

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