Россия ударила по энергообъектам в четырех областях – повреждены две теплоэлектростанции

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения

ТЭС. Иллюстративное изображение (Фото: ДТЭК)

В ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Галущенко отметил, что атаки подверглись объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий.

В ДТЭК акцентировали, что под обстрелом оказались две теплоэлектростанции компании: серьезно повреждено оборудование предприятий.

После завершения атаки энергетики начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. Обошлось без пострадавших, отметили в ДТЭК.

В Киевской области сейчас продолжается тушение пожара на объекте критической инфраструктуры, который подвергся атакам дронов и ракет ночью. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города.

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