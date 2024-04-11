"Користуються тим, що Україні не вистачає сил та засобів". У ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян

Ілля Євлаш вважає, що окупанти активізували атаки на фоні того, що Україна "скоро" отримає F-16

Ілля Євлаш (Фото: Facebook)

Російські окупанти, користуючись тим, що Україні не вистачає сил та засобів, б’ють з різного озброєння по об'єктах критичної інфраструктури. Про це у коментарі для LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, коментуючи атаку ворога в ніч проти 11 квітня.

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На запитання, чому в ніч проти 11 квітня під удар потрапили енергетичні та інфраструктурні об’єкти в західних областях, він відповів, що росіяни наразі бачать доцільність уражати саме їх.

"Якщо, на їхню думку, там є важливі цілі, то вони атакують західні регіони. У них ракети дозволяють бити по всій території нашої країни", – сказав речник ПС.

Євлаш зазначив, що в цьому контексті питання полягає у відбитті цих атак. Він підтвердив, що окупанти під час останніх масованих атак "оминають" столицю.

"Вони розуміють, що Київ досить прикритий протиповітряною обороною, і ми збиваємо великий відсоток повітряних цілей", – заявив речник ПС.

Євлаш розповів, що зараз окупанти, користуючись тим, що Україні не вистачає сил та засобів, б’ють "Кинджалами" та балістичними ракетами по газосховищах, теплових електростанціях та підстанціях.

"Вони перманентно знищують нашу інфраструктуру для того, щоб деморалізувати населення, примусити до перемовин, дестабілізувати ситуацію тощо. Ймовірно, вони розраховували на те, що всі очікували, що це буде взимку чи восени. Але, очевидно, коли всі про це говорять, то не раціонально застосовувати цю тактику", – сказав він.

Речник ПС зазначив, що росіяни активізували атаки на фоні того, що скоро в українському небі можуть з’явитися літаки [маючи на увазі винищувачі F-16] і це стане "суттєвою" загрозою для РФ.

"До того як вони у нас з’являться, росіяни зараз максимально вкладають все, що можуть. Тобто вони накопичили ракети й активно їх застосовують", – резюмував Євлаш.

У ніч проти 11 квітня у всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Міністр енергетики Галущенко повідомляв, що в ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

Голова Львівської ОВА Козицький розповів, що внаслідок російської атаки крилаті ракети різних типів і безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури в регіоні.

Повітряні сили повідомили, що українськими силами ППО було знищено 57 повітряних цілей. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу.

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