Кулеба про нічну атаку по Україні: Зараз для Patriot немає іншого місця

Глава МЗС зазначив, що Росія випустила по Україні понад 80 ракет та дронів

Дмитро Кулеба (Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після комбінованої атаки Росії по Україні в ніч проти 11 квітня ще раз закликав союзників передати Києву системи протиповітряної оборони Patriot. Про це голова української дипломатії повідомив у X (Twitter).

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За словами очільника МЗС, за ніч Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників, головним чином по об’єктах критичної інфраструктури.

"Шість із них були балістичними ракетами. Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для Patriot наразі немає", – зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що якби ті, від кого залежить постачання систем протиповітряної оборони, провели хоча б одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були б ухвалені швидко.

"І я був би готовий піти разом з ними", – резюмував Кулеба.

У ніч проти 11 квітня у всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Міністр енергетики Галущенко повідомляв, що в ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

Голова Львівської ОВА Козицький розповів, що внаслідок російської атаки крилаті ракети різних типів і безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури в регіоні.

Повітряні сили повідомили, що українськими силами ППО було знищено 57 повітряних цілей. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу.

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