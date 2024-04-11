Кулеба о ночной атаке по Украине: Сейчас для Patriot нет другого места

Глава МИД отметил, что Россия выпустила по Украине более 80 ракет и дронов

Дмитрий Кулеба (Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после комбинированной атаки России по Украине в ночь на 11 апреля еще раз призвал союзников передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом глава украинской дипломатии сообщил в X (Twitter).

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По словам главы МИД, за ночь Россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, главным образом по объектам критической инфраструктуры.

"Шесть из них были баллистическими ракетами. Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Другого места для Patriot сейчас нет", – отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что если бы те, от кого зависит поставка систем противовоздушной обороны, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро.

"И я был бы готов пойти вместе с ними", – резюмировал Кулеба.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Министр энергетики Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

Глава Львовской ОВА Козицкий рассказал, что в результате российской атаки крылатые ракеты разных типов и беспилотники атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры в регионе.

Воздушные силы сообщили, что украинскими силами ПВО были уничтожены 57 воздушных целей. В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения.

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