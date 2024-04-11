Более 200 спасателей ликвидируют последствия российского обстрела. В МВД показали фото

Глава ведомства сообщил, что в результате атаки обошлось без погибших и пострадавших

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Более 200 спасателей, сотни следователей, криминалистов и взрывотехников работают на местах ликвидации последствий массированного обстрела, который произошел в ночь на 11 апреля. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях.

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Клименко отметил, что в течение нескольких часов российские военные атаковали пять регионов Украины, враг бил по критической инфраструктуре.

По словам главы МВД, спасатели готовы оперативно развернуть мобильные генераторные станции.

Как сообщил Клименко, на базе пожарно-спасательных частей и подразделений полиции работают Пункты Несокрушимости – с электроэнергией и доступом к сети, а вблизи мест ликвидации обстрелов возможно ограничение движения транспорта.

По его данным, по Харькову враг выпустил более десяти ракет, из-за чего в некоторых районах города отсутствует электроснабжение. Также ликвидация последствий обстрелов продолжается в Одесской, Львовской областях, Запорожье и Киевской области, там привлечен личный состав и техника ГСЧС из соседних регионов.

Предварительно в результате атаки обошлось без погибших и пострадавших, добавил он.

Фото: Telegram Игорь Клименко

Фото: Telegram Игорь Клименко

Фото: Telegram Игорь Клименко

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области есть попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в результате российской атаки в ночь на 11 апреля крылатые ракеты разных типов и беспилотники атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

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