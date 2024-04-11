Понад 200 рятувальників ліквідовують наслідки російського обстрілу. У МВС поділилися світлинами

Глава відомства повідомив, що внаслідок атаки минулося без загиблих та потерпілих

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Понад 200 рятувальників, сотні слідчих, криміналістів та вибухотехніків працюють на місцях ліквідації наслідків масованого обстрілу, який відбувся в ніч проти 11 квітня. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у соцмережах.

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Клименко зазначив, що протягом кількох годин російські військові атакували п'ять регіонів України, ворог бив по критичній інфраструктурі.

За словами глави МВС, рятувальники готові оперативно розгорнути мобільні генераторні станції.

Як повідомив Клименко, на базі пожежно-рятувальних частин та підрозділів поліції працюють Пункти Незламності – з електроенергією та доступом до мережі, а поблизу місць ліквідації обстрілів можливе обмеження руху транспорту.

За його даними, по Харкову ворог випустив більш як 10 ракет, через що у деяких районах міста відсутнє електропостачання. Також ліквідація наслідків обстрілів триває на Одещині, Львівщині, Запоріжжі та Київщині, там залучений особовий склад та техніка ДСНС із сусідніх регіонів.

Попередньо внаслідок атаки минулося без загиблих та потерпілих, додав він.

Фото: Telegram Ігор Клименко

Фото: Telegram Ігор Клименко

Фото: Telegram Ігор Клименко

У ніч проти 11 квітня у всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста. У Запорізькій області є влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що у ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що внаслідок російської атаки в ніч проти 11 квітня крилаті ракети різних типів і безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

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