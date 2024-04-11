Росія вдарила дронами та ракетами по енергетиці Львівської області: є пошкодження

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння

Фото: Львівська міська рада

Уночі проти 11 квітня ворожі крилаті ракети різних типів і безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За даними Козицького, наразі відомо, що було атаковано обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському районі.

Він повідомив, що на місцях виникли пожежі, які оперативно загасили вогнеборці.

"Жертв і постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", – зазначає Козицький.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог випустив по регіонах України понад 40 ракет і близько 40 ударних дронів, частину з яких вдалося збити.

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України, у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста. У Запорізькій області є влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що у ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

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