Россия ударила дронами и ракетами по энергетике Львовской области: есть повреждения
В ночь на 11 апреля вражеские крылатые ракеты разных типов и беспилотники атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По данным Козицкого, пока известно, что были атакованы объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция в Червоноградском районе.
Он сообщил, что на местах возникли пожары, которые оперативно потушили пожарные.
"Жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", – отмечает Козицкий.
Президент Владимир Зеленский заявил, что враг выпустил по регионам Украины более 40 ракет и около 40 ударных дронов, часть из которых удалось сбить.
- В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.
- Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.
- Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области есть попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.
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