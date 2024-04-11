Россия ударила дронами и ракетами по энергетике Львовской области: есть повреждения

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения

Фото: Львовский городской совет

В ночь на 11 апреля вражеские крылатые ракеты разных типов и беспилотники атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По данным Козицкого, пока известно, что были атакованы объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция в Червоноградском районе.

Он сообщил, что на местах возникли пожары, которые оперативно потушили пожарные.

"Жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", – отмечает Козицкий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг выпустил по регионам Украины более 40 ракет и около 40 ударных дронов, часть из которых удалось сбить.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области есть попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

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