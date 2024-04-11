Зеленський: РФ ударила по Україні понад 40 ракетами та близько 40 дронами, збили лише частину

Президент наголосив, що Україні потрібні системи ППО та інша підтримка, а не "заплющування очей і довгі дискусії"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі проти 11 квітня ворог випустив по регіонах України понад 40 ракет і близько 40 ударних дронів, частину з яких вдалося збити. Він наголосив, що ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури.

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"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину", – зазначив він.

Президент акцентував, що ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури: був черговий ракетний удар по Харкову та Харківській області, а також по об’єктах в інших областях – Київській, Запорізькій, Одеській і Львівській.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні системи протиповітряної оборони та інша підтримка, а не "заплющування очей і довгі дискусії".

"Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор", – підсумував він.

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України, у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста. У Запорізькій області є влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що у ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

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