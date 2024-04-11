Зеленский: РФ ударила по Украине более 40 ракетами и около 40 дронами, сбили лишь часть

Президент подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО и другая поддержка, а не "закрывание глаз и долгие дискуссии"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 11 апреля враг выпустил по регионам Украины более 40 ракет и около 40 ударных дронов, часть из которых удалось сбить. Он подчеркнул, что враг целил по объектам критической инфраструктуры.

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"Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть", – отметил он.

Президент акцентировал, что враг целился по объектам критической инфраструктуры: был очередной ракетный удар по Харькову и Харьковской области, а также по объектам в других областях – Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны системы противовоздушной обороны и другая поддержка, а не "закрывание глаз и долгие дискуссии".

"Если же России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и "шахеты" будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор", – подытожил он.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробалистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробалистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области есть попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

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