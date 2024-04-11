Росія масовано вдарила по регіонах: у Запорізькій області ракета влучила в об'єкт інфраструктури

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе й ракетного озброєння

Запоріжжя. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Уночі 11 квітня, під час російської масованої атаки, ворог спрямував керовані авіаційні ракети на Запорізьку область. За даними очільника ОВА Івана Федорова, є влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

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За його словами, сили протиповітряної оборони збили над регіоном дві ракети. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Він зазначив, що всього протягом доби окупанти завдали 421 удар по сімох населених пунктах Запорізької області. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, мирні жителі не постраждали.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що у ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога, через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України, у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста.

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