РФ ударила по регионам: в Запорожской области ракета попала в объект инфраструктуры

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения

Запорожье. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Ночью 11 апреля, во время российской массированной атаки, враг направил управляемые авиационные ракеты в Запорожскую область. По данным главы ОВА Ивана Федорова, есть попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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По его словам, силы противовоздушной обороны сбили над регионом две ракеты. Пока информация о пострадавших не поступала.

Он отметил, что всего за сутки оккупанты нанесли 421 удар по семи населенным пунктам Запорожской области. Поступили 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, мирные жители не пострадали.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города.

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