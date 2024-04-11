39 "шахедів", 16 крилатих ракет і дві керовані X-59: Повітряні сили вночі знищили 57 цілей
У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними дронами. Основний напрямок – Львівщина. Загалом силами протиповітряної оборони було знищено 57 цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.
Загалом, за даними Олещука, ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
→ 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
→ шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-3К ;
→ 12 зенітних керованих ракет С-300;
→ 40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
→ чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).
У результаті протиповітряного бою українськими силами ППО знищено 57 повітряних цілей:
→ 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
→ 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
→ дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Командувач Повітряних сил додав, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони.
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- У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.
- Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.
- Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України, у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста. У Запорізькій області є влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що у ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.
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