39 "шахедів", 16 крилатих ракет і дві керовані X-59: Повітряні сили вночі знищили 57 цілей

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними дронами. Основний напрямок – Львівщина. Загалом силами протиповітряної оборони було знищено 57 цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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Загалом, за даними Олещука, ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

→ 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

→ шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-3К ;

→ 12 зенітних керованих ракет С-300;

→ 40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";

→ чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).

У результаті протиповітряного бою українськими силами ППО знищено 57 повітряних цілей:

→ 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

→ 39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";

→ дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Командувач Повітряних сил додав, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог випустив по регіонах України понад 40 ракет і близько 40 ударних дронів, частину з яких вдалося збити.

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У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України, у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста. У Запорізькій області є влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що у ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

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