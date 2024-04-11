39 "шахедов", 16 крылатых ракет и две управляемые X-59: Воздушные силы сбили 57 целей
В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными дронами. Основное направление – Львовская область. Всего силами противовоздушной обороны было уничтожено 57 целей. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.
Всего, по данным Олещука, враг применил 82 средства воздушного нападения:
→ 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;
→ шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-3К;
→ 12 зенитных управляемых ракет С-300;
→ 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
→ четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской области).
В результате противовоздушного боя украинскими силами ПВО уничтожено 57 воздушных целей:
→ 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
→ 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
→ две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Командующий Воздушных сил добавил, что к отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны.
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- В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.
- Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.
- Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области есть попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.
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