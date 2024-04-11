39 "шахедов", 16 крылатых ракет и две управляемые X-59: Воздушные силы сбили 57 целей

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными дронами. Основное направление – Львовская область. Всего силами противовоздушной обороны было уничтожено 57 целей. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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Всего, по данным Олещука, враг применил 82 средства воздушного нападения:

→ 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;

→ шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-3К;

→ 12 зенитных управляемых ракет С-300;

→ 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

→ четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской области).

В результате противовоздушного боя украинскими силами ПВО уничтожено 57 воздушных целей:

→ 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

→ 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

→ две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Командующий Воздушных сил добавил, что к отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг выпустил по регионам Украины более 40 ракет и около 40 ударных дронов, часть из которых удалось сбить.

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В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области есть попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

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