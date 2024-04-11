"Пользуются, что Украине не хватает сил и средств". В ВСУ раскрыли детали ночной атаки РФ

Илья Евлаш считает, что оккупанты активизировали атаки на фоне того, что Украина "скоро" получит F-16

Илья Евлаш (Фото: Facebook)

Российские оккупанты выбирают для атак те цели, которые считают важными для себя, ведь возможности РФ позволяют наносить удары по всей территории Украины. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос, почему в ночь на 11 апреля под удар попали энергетические и инфраструктурные объекты в западных областях, он ответил, что россияне пока видят целесообразность поражать именно их.

"Если, по их мнению, там есть важные цели, то они атакуют западные регионы. У них ракеты позволяют бить по всей территории нашей страны", – сказал спикер ВС.

Евлаш отметил, что в этом контексте вопрос заключается в отражении этих атак. Он подтвердил, что оккупанты во время последних массированных атак "обходят" столицу.

"Они понимают, что Киев достаточно прикрыт противовоздушной обороной, и мы сбиваем большой процент воздушных целей", — заявил спикер ВС.

Евлаш рассказал, что сейчас оккупанты, пользуясь тем, что Украине не хватает сил и средств, бьют "Кинжалами" и баллистическими ракетами по газохранилищам, тепловым электростанциям и подстанциям.

"Они перманентно уничтожают нашу инфраструктуру для того, чтобы деморализовать население, принудить к переговорам, дестабилизировать ситуацию и т.д. Вероятно, они рассчитывали на то, что все ожидали, что это будет зимой или осенью. Но, очевидно, когда все об этом говорят, то не рационально применять эту тактику", – сказал он.

Спикер ВС отметил, что россияне активизировали атаки на фоне того, что скоро в украинском небе могут появиться самолеты [имея в виду истребители F-16] и это станет "существенной" угрозой для РФ.

"До того как они у нас появятся, россияне сейчас максимально вкладывают все, что могут. То есть они накопили ракеты и активно их применяют", – резюмировал Евлаш.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Министр энергетики Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

Глава Львовской ОВА Козицкий рассказал, что в результате российской атаки крылатые ракеты разных типов и беспилотники атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры в регионе.

Воздушные силы сообщили, что украинскими силами ПВО было уничтожено 57 воздушных целей. В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения.

Читайте также: Кулеба о ночной атаке по Украине: Сейчас для Patriot нет другого места