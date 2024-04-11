IRIS-T, NASAMS, Patriot. Воздушные силы: Украине нужна эшелонированная система ПВО

Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Украине нужно создать эшелонированную систему противовоздушной обороны, чтобы обезопасить украинские города от ракетных атак России. Об этом на брифинге заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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По словам Евлаша, Украине необходимо создать эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая будет включать средства противовоздушной обороны малого, среднего и большого радиуса действия при поддержке истребительной авиации.

"Необходимы системы ПВО среднего радиуса действия как IRIS-T, NASAMS и другие средства, которые позволят нам прикрывать города и уничтожать ракеты и дроны. И ПВО большого радиуса действия – Patriot и SAMP/T", – пояснил спикер Воздушных сил.

Кроме того, Украине нужно 25 систем ПВО типа Patriot, которые могли бы обезопасить украинские города от атак врага, добавил он.

"Конечно, нам не хватает много и других средств, которые могли бы прикрывать воздушное пространство. Также необходимы переносные комплексы, применяемые мобильными огневыми группами", – рассказал Евлаш.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Министр энергетики Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

Глава Львовской ОВА Козицкий рассказал, что в результате российской атаки крылатые ракеты разных типов и беспилотники атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры в регионе.

Воздушные силы сообщили, что украинскими силами ПВО было уничтожено 57 воздушных целей. В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения.

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