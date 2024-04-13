Німеччина "негайно" передає Україні ще одну систему ППО Patriot

Зеленський подякував Шольцу за таке рішення і закликав інших союзників брати приклад

ЗРК Patriot (Фото - НАТО)

Німеччина поставить Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило німецьке видання N-TV, посилаючись на оборонне відомство країни.

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"У зв'язку зі збільшенням авіаударів Росії по Україні федеральний уряд прийняв рішення про подальше посилення української ППО", – заявили у Міноборони Німеччини.

Наразі Бундесвер надав Україні дві установки Patriot – очікується третя. Постачання стало можливим після повернення системи із планового ремонту, Patriot буде передано "негайно", стверджують у відомстві.

"З нашою підтримкою України ми йдемо настільки далеко, наскільки це можливо із нашою власною оперативною готовністю", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він наголосив, що російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає "невимовних страждань", ставить під загрозу енергозабезпечення людей і руйнує промислові об'єкти, важливі для боєготовності українського війська.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у нього була "важлива результативна розмова" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він подякував німецькому лідеру за ухвалення рішення про надання додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО.

"Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", – зазначив президент.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але при цьому "все ще неспроможні" надати сім, яких відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.

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