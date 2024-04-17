ПВО для Украины. Столтенберг: У НАТО много систем, которыми можно поделиться
У стран-членов НАТО есть достаточное количество систем противовоздушной обороны, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.
Он отметил, что не может указать точное количество, ведь это "разведывательная или секретная информация", но акцентировал, что в Европе их меньше 100.
По его словам, у НАТО есть значительное количество батарей Patriot, но это также отражает тот факт, что США, которые являются союзником с наибольшим количеством этих систем ПВО – "несут глобальную ответственность".
"Но реальность такова, что, конечно, у нас есть системы, достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украине, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем", – добавил генсек НАТО.
Столтенберг заявил, что 19 апреля состоится заседание Совета Украина – НАТО с участием президента Владимира Зеленского.
17 апреля правительство Германии выступило с новой инициативой о предоставлении Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.
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- 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.
- 28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и работы украинских военных.
- 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.
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