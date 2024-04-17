ПВО для Украины. Столтенберг: У НАТО много систем, которыми можно поделиться

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

У стран-членов НАТО есть достаточное количество систем противовоздушной обороны, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что не может указать точное количество, ведь это "разведывательная или секретная информация", но акцентировал, что в Европе их меньше 100.

По его словам, у НАТО есть значительное количество батарей Patriot, но это также отражает тот факт, что США, которые являются союзником с наибольшим количеством этих систем ПВО – "несут глобальную ответственность".

"Но реальность такова, что, конечно, у нас есть системы, достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украине, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем", – добавил генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что 19 апреля состоится заседание Совета Украина – НАТО с участием президента Владимира Зеленского .

17 апреля правительство Германии выступило с новой инициативой о предоставлении Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

Читайте также: США о том, почему не защищают небо Украины так, как Израиля: Абсолютно разные отношения

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.

владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю. 28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы " разблокировать " небо для индустрии, школ и работы украинских военных.

" небо для индустрии, школ и работы украинских военных. 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.

имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине. 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.