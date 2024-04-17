Столтенберг объявил о заседании Совета Украина – НАТО при участии Зеленского
В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина – НАТО при участии президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.
"Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина – НАТО. Мы созовем заседание в пятницу. Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить насущные потребности в большей поддержке Украины", – отметил Столтенберг.
Он выделил несколько вопросов, которые будут подняты на встрече, среди них:
→ противовоздушная оборона;
→ артиллерийские снаряды.
16 апреля Зеленский заявил, что Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина – НАТО, которое будет посвящено противовоздушной обороне.
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