Столтенберг объявил о заседании Совета Украина – НАТО при участии Зеленского

Зеленский и Столтенберг (Фото - Twitter Jens Stoltenberg)

В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина – НАТО при участии президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

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"Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина – НАТО. Мы созовем заседание в пятницу. Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить насущные потребности в большей поддержке Украины", – отметил Столтенберг.

Он выделил несколько вопросов, которые будут подняты на встрече, среди них:

→ противовоздушная оборона;

→ артиллерийские снаряды.

16 апреля Зеленский заявил, что Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина – НАТО, которое будет посвящено противовоздушной обороне.

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