Россия нанесла удар по центру Харькова: четыре прилета, есть раненые
Российская армия днем в воскресенье, 7 апреля, нанесла удар по Харькову, сообщили местные власти.
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"Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", — написал в 11:47 глава облгосадминистрации Олег Синегубов.
Через 20 минут он сообщил, что оккупационные войска России ударили по центральной части города. По предварительной информации, ранены.
"Есть повреждение жилищной инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел. "Есть ранены в результате ракетных обстрелов одного из центральных районов города", — рассказал он.
Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом.
- Ночью 7 апреля в Харькове в результате падения сбитого "шахеда" пострадали три человека.
- 6 апреля россияне ударили по жилому району Харькова, тогда погиб человек, были также ранены.
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