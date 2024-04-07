Россия нанесла удар по центру Харькова: четыре прилета, есть раненые

Фото: Олег Синегубов / Facebook

Российская армия днем в воскресенье, 7 апреля, нанесла удар по Харькову, сообщили местные власти.

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"Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", — написал в 11:47 глава облгосадминистрации Олег Синегубов

Через 20 минут он сообщил, что оккупационные войска России ударили по центральной части города. По предварительной информации, ранены.

"Есть повреждение жилищной инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел. "Есть ранены в результате ракетных обстрелов одного из центральных районов города", — рассказал он.

Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом.

Ночью 7 апреля в Харькове в результате падения сбитого "шахеда" пострадали три человека.

6 апреля россияне ударили по жилому району Харькова, тогда погиб человек, были также ранены.

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