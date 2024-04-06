Харків. Росіяни вдарили по житловому району – загинула людина, є поранені

Харків (Ілюстративне фото: travels.in.ua)

Російські загарбники здійснили удар по житловому району Харкова – відомо про загиблого та поранених, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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16:02. "Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ [керована авіабомба]. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється", – написав він.

16:08. Є інформація про одного загиблого унаслідок удару, також є поранені, повідомив Терехов.

Росіяни вдарили по Шевченківському району, відомо про одного загиблого та одного пораненого, написав голова обладміністрації Олег Синєгубов.

Також є пошкодження цивільної інфраструктури, загоряння автомобіля, зазначив він.

В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора.

5 квітня Росія завдала ударів КАБами по Харкову та Харківському району.

Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень.

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