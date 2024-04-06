Харьков. Россияне ударили по жилому району – погиб человек, есть раненые

Харьков (Иллюстративное фото: travels.in.ua)

Российские захватчики нанесли удар по жилому району Харькова – известно о погибшем и раненых, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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16:02. "Снова удар по жилому району города. Предварительно УАБ [управляемая авиабомба]. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется", – написал он.

16:08. Есть информация об одном погибшем в результате удара, также есть раненые, сообщил Терехов.

Россияне ударили по Шевченковскому району, известно об одном погибшем и одном раненом, написал глава обладминистрации Олег Синегубов.

Также есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля, отметил он.

В ночь на 4 апреля страна-террорист РФ нанесла по Харькову несколько волн ударов дронами-камикадзе Shahed – в результате атаки есть погибшие и раненые, зафиксировано попадание по жилищной гражданской застройке, повреждение жилой застройки частного сектора.

5 апреля Россия нанесла удары КАБ по Харькову и Харьковскому району.

Ночью на 6 апреля российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения.

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