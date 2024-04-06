Ночной удар по Харькову. В результате российской атаки погибли шесть человек, есть раненые

В ночь на 6 апреля в Харькове "прилет" дронов-камикадзе пришелся по жилой застройке

Харьков (Фото: Telegram)

Ночью против 6 апреля российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"В результате ночного удара по Шевченковскому району по состоянию на сегодняшнее утро есть шесть погибших и 10 раненых", – заявил Терехов.

По словам мэра города, "прилет" дронов-камикадзе пришелся по жилой застройке. В результате атаки повреждено по меньшей мере:

→ девять многоэтажек;

→ три общежития;

→ ряд административных зданий;

→ магазин;

→ АЗС;

→ СТО;

→ автомобили.

"Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия – государство-террорист", – подчеркнул он.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что оккупанты в основном бьют по Харькову с территории Белгорода и области, ракеты С-300 долетают до города за 40 секунд.

В ночь на 4 апреля страна-террорист РФ нанесла по Харькову несколько волн ударов дронами-камикадзе Shahed – в результате атаки есть погибшие и раненые, зафиксировано попадание по жилищной гражданской застройке, повреждение жилой застройки частного сектора.

5 апреля Россия нанесла удары КАБ по Харькову и Харьковскому району.

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