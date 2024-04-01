РФ в основном бьет по Харькову с Белгородской области, С-300 долетает за 40 секунд – мэр

Также оккупанты стали чаще применять "шахеды"

Игорь Терехов (Фото: Городской совет Харькова)

Российские оккупанты преимущественно бьют по Харькову с территории Белгорода и области, ракеты С-300 долетают до города за 40 секунд. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

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Захватчики преимущественно обстреливают Харьков с территории Белгорода и области, сообщил он.

"Чаще всего [россияне] бьют С-300 именно из Белгородской области. Эти снаряды за 40 секунд долетают до Харькова", – отметил Терехов.

Мэр рассказал, что оккупанты начали чаще применять дроны-камикадзе типа Shahed – раньше такого не было.

В результате этих российских атак есть попадания в жилые дома и нефтебазу, сообщил он.

"Что-то наша противовоздушная оборона может сбить. Но, к сожалению, беспилотники еще долетают", – подытожил городской голова.

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. Мэр города считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город, – гораздо важнее понять, как давать отпор.

Терехов отметил, что городские власти и военные не видят поводов для эвакуации жителей Харькова.

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