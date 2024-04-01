Харків. Влада та військові не бачать приводів для евакуації жителів

На думку міського голови, тема евакуації є частиною російських ІПСО

Ігор Терехов (Фото: Facebook політика)

Міська влада та військові не бачать приводів для евакуації мешканців Харкова, повідомив мер Ігор Терехов у інтерв'ю LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців", – зазначив він.

За словами Терехова, поки ані міська влада, ані військові не бачать приводів для евакуації з Харкова.

На думку мера, тема евакуації з Харкова є частиною російських інформаційно-психологічних спецоперацій, аби залякати і змусити нервувати містян.

Читайте велике інтерв'ю з Тереховим на LIGA.net .

. Мер міста вважає, що неважливо, чи готує Росія новий наступ на місто - набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

У ніч проти 1 квітня загарбники вдарили по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

Читайте також: Росіяни вдарили КАБами – у Харкові приліт по цивільній інфраструктурі