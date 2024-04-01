Харків. Влада та військові не бачать приводів для евакуації жителів
Артем Джеріпа
Редактор новин
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
Міська влада та військові не бачать приводів для евакуації мешканців Харкова, повідомив мер Ігор Терехов у інтерв'ю LIGA.net.
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"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців", – зазначив він.
За словами Терехова, поки ані міська влада, ані військові не бачать приводів для евакуації з Харкова.
На думку мера, тема евакуації з Харкова є частиною російських інформаційно-психологічних спецоперацій, аби залякати і змусити нервувати містян.
- Читайте велике інтерв'ю з Тереховим на LIGA.net.
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