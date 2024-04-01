Харьков. Власти и военные не видят поводов для эвакуации жителей

Игорь Терехов (Фото: Facebook политика)

Городские власти и военные не видят поводов для эвакуации жителей Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

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"Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 млн жителей", – отметил он.

По словам Терехова, пока ни городские власти, ни военные не видят поводов для эвакуации из Харькова.

По мнению мэра, тема эвакуации из Харькова является частью российских информационно-психологических спецопераций, чтобы запугать и заставить нервничать горожан.

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. Мэр города считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город – гораздо важнее понять, как давать отпор.

В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.

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