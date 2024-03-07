Оголошено примусову евакуацію дітей ще з двох громад Харківської області

Як заявив очільник Харківської ОВА Синєгубов, мова йде про 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад

Олег Синєгубов (Фото: Facebook)

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову та обов’язкову евакуацію дітей із Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, через постійні обстріли рада оборони області підтримала проведення обов’язкової евакуації дітей, принаймні з одним із батьків, з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

У Великобурлуцькій громаді, як зазначив Синєгубов, проживає 110 дітей, а у Вільхуватській – 51 дитина. Він повідомив, що місця для проживання евакуйованих родин вже знайдено, наразі ОВА буде спільно працювати з волонтерами та представниками Національної поліції, щоб вивезти дітей у безпечні місця.

Також, за словами Синєгубова, через посилення обстрілів продовжується примусова евакуація людей із 57 населених пунктів Куп’янського району. Евакуйованим громадянам нададуть місця для тимчасового проживання не тільки в межах Харківської області, а й в інших регіонах країни.

Як зазначив очільник ОВА, людям буде надано безплатні залізничні квитки для евакуації.

17 жовтня 2023 року в поліції повідомили, що з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області евакуювали всіх дітей.

2 листопада повідомлялося, що в Харківській області схвалили примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів.

16 січня 2024 року Синєгубов заявив, що у Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад.

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