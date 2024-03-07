Оголошено примусову евакуацію дітей ще з двох громад Харківської області
Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову та обов’язкову евакуацію дітей із Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, через постійні обстріли рада оборони області підтримала проведення обов’язкової евакуації дітей, принаймні з одним із батьків, з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад.
У Великобурлуцькій громаді, як зазначив Синєгубов, проживає 110 дітей, а у Вільхуватській – 51 дитина. Він повідомив, що місця для проживання евакуйованих родин вже знайдено, наразі ОВА буде спільно працювати з волонтерами та представниками Національної поліції, щоб вивезти дітей у безпечні місця.
Також, за словами Синєгубова, через посилення обстрілів продовжується примусова евакуація людей із 57 населених пунктів Куп’янського району. Евакуйованим громадянам нададуть місця для тимчасового проживання не тільки в межах Харківської області, а й в інших регіонах країни.
Як зазначив очільник ОВА, людям буде надано безплатні залізничні квитки для евакуації.
- 17 жовтня 2023 року в поліції повідомили, що з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області евакуювали всіх дітей.
- 2 листопада повідомлялося, що в Харківській області схвалили примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів.
- 16 січня 2024 року Синєгубов заявив, що у Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад.
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