Харківщина затвердила примусову евакуацію дітей: звідки треба виїхати і куди звертатись

Через безпекову ситуацію у низці населених пунктів Харківської області ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей, її планують провести протягом 45 діб. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

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Схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів Харківської області – зокрема, її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області.

Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо, зазначили в міністерстві.

Для здійснення евакуації з Харківщини розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.

В Мінреінтеграції наголосили, що евакуація здійснюється безплатно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати в WhatsApp/Telegram/Viber: 096 078 84 33.

Раніше влада Харківщини також рекомендувала цивільним, передусім родинам із дітьми, евакуюватися з Борівської громади Ізюмського району, зокрема з Борової. Зараз там проживає 8900 людей, серед них – 844 дитини.

17 жовтня в поліції повідомили, що з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області евакуювали всіх дітей.

З 23 населених пунктів Херсонської області станом на вечір 24 жовтня виїхали 47 дітей з їхніми сімʼями. Ще 737 дітей – залишаються в особливо небезпечних селах і селищах.

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