Харьковщина утвердила принудительную эвакуацию детей: откуда надо уехать и куда обращаться

Из-за ситуации с безопасностью в ряде населенных пунктов Харьковской области принято решение о принудительной эвакуации детей, ее планируют провести в течение 45 суток. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

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Одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов Харьковской области – в частности, ее проведут из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольховатской территориальных общин Купянского района Харьковской области.

Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным убежищем, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и прочим, отметили в министерстве.

Для осуществления эвакуации из Харьковской области развернут сборный и приемный пункты эвакуации.

В Минреинтеграции подчеркнули, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

Желающие эвакуироваться с территорий, приближенных к линии фронта, могут круглосуточно звонить по телефону горячей линии Харьковской ОВА: 0 800 339 291.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в WhatsApp/Telegram/Viber: 096 078 84 33.

Ранее власти Харьковской области также рекомендовали гражданским, прежде всего семьям с детьми, эвакуироваться из Боровской общины Изюмского района, в том числе из Боровой. Сейчас там проживает 8900 человек, среди них – 844 ребенка.

17 октября в полиции сообщили, что из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области были эвакуированы все дети.

Из 23 населенных пунктов Херсонской области по состоянию на вечер 24 октября выехали 47 детей с их семьями. Еще 737 детей остаются в особо опасных селах и поселках.

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