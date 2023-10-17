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Всех детей эвакуировали из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 18:58
Всех детей эвакуировали из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области - Фото
Иллюстративное фото - Новинарня

Полиция эвакуировала всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что 345 детей вместе с их родными были спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области.

По словам Клименко, сейчас ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах:

→ Зализное, Нью-Йорк и Пивничное (Бахмутский район);

→ Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район).

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Оксана Житнюк
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Донецкая областьэвакуациядети
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