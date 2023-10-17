Всех детей эвакуировали из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области

Полиция эвакуировала всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Он отметил, что 345 детей вместе с их родными были спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области.

По словам Клименко, сейчас ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах:

→ Зализное, Нью-Йорк и Пивничное (Бахмутский район);

→ Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район).

14 сентября в Херсонской области тоже были приняты решения об обязательной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.

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