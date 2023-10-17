Всіх дітей евакуювали з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області

Поліція евакуювала всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донецької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Він зазначив, що 345 дітей разом із їхніми рідними були врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині.

За словами Клименка, наразі жодної дитини не залишилося в населених пунктах:

→ Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район);

→ Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Никанорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район).

14 вересня на Херсонщині також були ухвалені рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з низки населених пунктів.

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