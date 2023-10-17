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Всіх дітей евакуювали з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 18:58
Всіх дітей евакуювали з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області - Фото
Ілюстративне фото - Новинарня

Поліція евакуювала всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донецької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

 
Він зазначив, що 345 дітей разом із їхніми рідними були врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині.

За словами Клименка, наразі жодної дитини не залишилося в населених пунктах:

→ Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район);

→ Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Никанорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район).

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Оксана Житнюк
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