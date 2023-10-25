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Харківщина слідом за Херсонщиною і Донеччиною готує примусову евакуацію дітей

Этот материал также доступен на русском
25.10.2023, 22:27
Харківщина слідом за Херсонщиною і Донеччиною готує примусову евакуацію дітей - Фото
Олег Синєгубов (фото - Олег Синєгубов, Facebook)

У Харківській області готують рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми сім’ями з 10 прифронтових населених пунктів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Готуємо рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Там перебуває 275 дітей", – повідомив Синєгубов.

Він наголосив, що діти можуть бути евакуйовані тільки щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.

Також влада Харківщини рекомендує цивільним, передусім родинам із дітьми, евакуюватися з Борівської громади Ізюмського району, зокрема з Борової. Зараз там проживає 8900 людей, серед них – 844 дитини.

"Усі евакуйовані будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій, якщо виїжджатимуть за межі області – отримають одноразові виплати. За бажання буде організована евакуація у західні області України", – повідомив Синєгубов.

  • 17 жовтня в поліції повідомили, що з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області евакуювали всіх дітей.
  • З 23 населених пунктів Херсонської області станом на вечір 24 жовтня виїхали 47 дітей з їхніми сімʼями. Ще 737 дітей – залишаються в особливо небезпечних селах і селищах.
Оксана Житнюк
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дітиХарківська областьевакуація
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