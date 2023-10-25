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Харьковская область вслед за Херсонской и Донецкой готовит принудительную эвакуацию детей

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 22:27
Харьковская область вслед за Херсонской и Донецкой готовит принудительную эвакуацию детей - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синегубов, Facebook)

В Харьковской области готовят решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из 10 прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Готовим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Там находится 275 детей", – сообщил Синегубов.

Он подчеркнул, что дети могут быть эвакуированы только по меньшей мере с одним из родителей или другим опекуном.

Также власти Харьковской области рекомендуют гражданским, прежде всего семьям с детьми, эвакуироваться из Боровской громады Изюмского района, в том числе из Боровой. Сейчас там проживает 8900 человек, среди них – 844 ребенка.

"Все эвакуированные будут обеспечены жильем, будут иметь поддержку и полное сопровождение от международных гуманитарных организаций, если будут выезжать за пределы области – получат единовременные выплаты. При желании будет организована эвакуация в западные области Украины", – сообщил Синегубов.

  • 17 октября в полиции сообщили, что из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области были эвакуированы все дети.
  • Из 23 населенных пунктов Херсонской области по состоянию на вечер 24 октября выехали 47 детей с их семьями. Еще 737 детей остаются в особо опасных селах и поселках.
Оксана Житнюк
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эвакуациядетихарьковская область

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