Під Куп'янськом оголосили повну евакуацію з двох громад. Там активно наступають росіяни

Синєгубов заявив, що із населених пунктів планують евакуювати понад 3000 осіб, серед яких 279 дітей

Танк ЗСУ під Куп'янськом (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

У Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію з Кіндрашівської та Курилівської громад. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, у цих населених пунктах перебувають 3043 особи, з яких 279 дітей.

Влада закликає до евакуації мешканців селищ Благодатівка, Вишневка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкине, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самбірівка, Смородськівка, Соболівка, Садовка, Біле, Воронцовка, Лісова Стінка, Сенькове та Синіха.

Синєгубов пообіцяв забезпечити житлом усіх евакуйованих та надати підтримку від міжнародних гуманітарних організацій.

"Закликаємо жителів громад відповідально поставитися до свого життя та життя своїх дітей. Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати 0-800-33-92-91", – заявив чиновник.

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська з жовтня 2023 року, українські воїни постійно відбивають атаки поблизу Синьківки. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ворог хоче заблокувати районний центр, але Сили оборони знищують його потенціал.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

5 січня британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня.

Представник ЗСУ Фітьо в коментарі LIGA . net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

net назвав матеріал The Telegraph "маячнею". ЗСУ заявили про "парад знищеної техніки" РФ на сході: активізовано штурми з бронею.

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