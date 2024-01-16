Под Купянском объявили полную эвакуацию из двух громад. Там активно наступают россияне

Синегубов заявил, что из населенных пунктов планируют эвакуировать более 3000 человек, среди которых 279 детей

Танк ВСУ под Купянском (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию из Кондрашовской и Куриловской громад. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в этих населенных пункта находятся 3043 человека, из которых 279 детей.

Власти призывают к эвакуации жителей поселков Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Великая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовка, Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково и Синиха.

Синегубов пообещал обеспечение жильем всем эвакуированным и поддержку от международных гуманитарных организаций.

"Призываем жителей громад ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей. Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91", — заявил чиновник.

Российские оккупанты наступают в районе Купянска с октября 2023 года, украинские воины постоянно отбивают атаки вблизи Синьковки. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что враг хочет заблокировать районный центр, но Силы обороны уничтожают его потенциал.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

5 января британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января.

Представитель ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

ВСУ заявили о "параде уничтоженной техники" РФ на востоке: активизированы штурмы с броней.

Смотрите также: Глава Харьковской ОВА: Надо раз поехать в Купянск, чтобы понять — брусчатка подождет